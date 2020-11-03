Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили новые данные об участии российских военнослужащих 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ в захвате Крыма.

Об этом сообщается на сайте InformNapalm.

«В ходе мониторинга российских соцсетей волонтерами международного разведывательного сообщества InformNapalm найдены новые доказательства, что российские военные 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ участвовали в захвате аэродрома Бельбек, штаба 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВСУ, 50-го зенитно-ракетного полка ВСУ, а также участвовали во вторжении в село Чонгар Генического района Херсонской области Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на большинстве фото и видео, которые удавалось сделать журналистам во время событий операции захвата Крыма в 2014 году, российские «зеленые человечки» были в балаклавах и без знаков различия, что значительно усложняло их идентификацию.

«Российское военное руководство осознавало, что совершает военное преступление и приказывало исполнителям тщательно маскировать свое лицо. Но на протяжении многих лет благодаря проведению разведки и мониторингу в соцсетях волонтерам InformNapalm удается срывать маски с российских военных преступников, идентифицировать их личность и дополнительные доказательства их участия в агрессии против Украины», — отметили в сообществе.

Так, удалось установить данные 15 российских военных 382-го ОБМП, участвовавших в агрессии против Украины, сообщили в InformNapalm и опубликовали список и фото этих оккупантов.

Также волонтеры обратились в правоохранительные органы Украины с призывом провести все необходимые процессуальные действия в соответствии с украинским и международным законодательством об установленных российских военных — участников продолжающейся агрессии против Украины.

Напомним, Минэкономразвития России сообщает, что досрочно направило более 870 миллионов рублей на решение проблем с водой в оккупированном Крыму.