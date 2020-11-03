Первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова могут уволить от занимаемой должности, но он в дальнейшем будет работать в ведомстве.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в команде президента.

Отмечается, что Сергея Трофимова уволят в ближайшее время от занимаемой должности, но он останется в Офисе.

По данным УП, президент не хочет его совсем отпускать от себя, поэтому пока еще обсуждается, какую должность получит Сергей Трофимов.

За региональную политику в ОПУ скорее всего будет отвечать Кирилл Тимошенко, отмечается, что он уже проводил встречи с несколькими головами ОГА.

Собеседник утверждает, что на следующей неделе сообщат все кадровые изменения.

Напомним, что Высший совет правосудия уволил с должности председателя Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка по собственному желанию. Ранее он написал заявление об отставке.