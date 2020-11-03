Завтра с представителями украинской делегации нацгвардеец Виталий Маркив должен вернуться в Украину.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина 24», пишет Интерфакс-Украина.

— Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива. В ближайшие час-полтора мы поедем к тюрьме «Опера» и заберем его оттуда. И я надеюсь, что он завтра будет в Украине, — рассказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел Украины отметил, что итальянский суд принял во внимание доводы, собранные украинским следствием.

— Апелляционный суд принял во внимание все аргументы, которые мы дали, в том числе аргументы, которые сформировало украинское следствие, и мы официальными каналами отправили их сюда. Несмотря на все давление прокуратуры, эти аргументы были услышаны, — подчеркнул Арсен Аваков.

Как сообщалось, 3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.