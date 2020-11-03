Журналисты обнародовали вторую часть фильма «Совещательная комната». В ней говорится о контактах главы скандального Окружного административного суда Киева Павла Вовка с окружением президента Владимира Зеленского в 2019 году, в частности, с Андреем Богданом.

Об этом сообщает «Слидство.Инфо»

Во второй серии издание обещает показать разговора судей ОАСК, касающихся решений в пользу Русской православной церкви в Украине и снятие запрета на показ в Украине сериала «Сваты», к производству которого в свое время был причастен Владимир Зеленский.

Отмечается, что эти разговоры до сих пор не публиковались.

Во время работы над фильмом журналисты «Слидства.Инфо» проанализировали почти две тысячи часов записей из кабинета председателя ОАСК Вовка.

Ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Он игнорировал повестки и не являлся на допросы.