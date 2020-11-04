Чеченская газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на французский журнал Charlie Hebdo.

Во вторник, 3 ноября, они появились в Instagram издания.

Позже газета удалила пост в инстаграме с карикатурами. Однако они по-прежнему доступны в публикации издания «Грозный-информ».

На первом рисунке изображена змея, на которой написано название журнала и «исламофобия». Она шипит на Коран, пока ее душит человеческая рука.

Также, представители газеты заявили, что карикатуры Charlie Hebdo «не имеют ничего общего» со свободой слова и оскорбляют чувства мусульман по всему миру. Они назвали свою публикацию «достойным ответом западным псевдожурналистам».

Напомним, ранее Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ Анкара обвинила издание в культурном расизме