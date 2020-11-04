Штат Делавэр избрал первого в истории США сенатора, который открыто является трансгендером.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

Сенатором штата избрана Сара Макбрайд, которая также станет самым высокопоставленным трансгендерным избранным должностным лицом, когда-либо работавшим в Америке.

Макбрайд, работавшая стажером в администрации Обамы, в настоящее время является чиновником в одном из районов Делавэра, поддерживающего демократов.

Она открыто выступала за права ЛГБТ, ранее работала национальным пресс-секретарем группы защиты прав человека.

По данным LGBTQ Victory Fund, в законодательные органы штатов в настоящее время входят четыре открыто трансгендерных человека.

Президент фонда Аннис Паркер сказала, что победа Макбрайд «дает надежду бесчисленному количеству трансгендеров, ищущих более светлого будущего».

— Ее победа вдохновит больше трансгендеров пойти по ее стопам и баллотироваться на государственные должности, — сказала она.

В США помимо президентских выборов также проходят выборы на местном уровне в ряде штатов.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует, как минимум, в двух ключевых штатах. Его поддержали в Огайо и во Флориде.