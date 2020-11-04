Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Это произойдет в ближайшее время.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

Она сообщила, что ООН провела онлайн-конференцию, темой которой стала ситуация с правами человека в оккупированном Крыму. Участие принимали дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.

— Пытки, принудительный призыв, преследование СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время, — отметила Эмине Джапарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций заявил, что оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе — это война не только на территории Украины. Это война в Европе.