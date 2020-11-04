Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе, если Армения выведет войска из региона.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
— Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств, - сказал Ильхам Алиев.
Он заявил, что единственным компромиссом Еревана должно быть «полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов».
— В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (премьер Армении Никол Пашинян, - прим.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны, - добавил Ильхам Алиев.
Напомним, ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе, если Армения выведет войска из региона.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
— Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств, - сказал Ильхам Алиев.
Он заявил, что единственным компромиссом Еревана должно быть «полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов».
— В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (премьер Армении Никол Пашинян, - прим.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны, - добавил Ильхам Алиев.
Напомним, ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.