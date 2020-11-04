Украинского нацгвардейца Виталия Маркива выпустили из итальянской тюрьмы, теперь он свободен не только де-юре.

Около тюрьмы его встречали украинские журналисты, глава МВД Арсен Аваков, омбудсмен Людмила Денисова, пишет hromadske.

— Это чрезвычайное происшествие. Мы доказали, что правда есть, справедливость существует. Добро побеждает, правда побеждает, - сказал Виталий Маркив.

Он также отметил, что его осуждение судом первой инстанции доказывает — «кремлевской пропаганде нет предела».

Относительно самого решения украинец отметил, что не верил в оправдательный приговор, поэтому сейчас его переполняют эмоции.

— Мы защитники, мы не оккупанты. Эта победа — в память всем погибшим военным. Я счастлив, благодарен. Меня переполняет океан эмоций. Я не верил, честно. Но чудо случается. Непобедим лишь тот, кто не сдается. Слава Украине!, - сказал Виталий Маркив.

Ранее сообщалось, 3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.