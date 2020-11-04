В Николаеве стартовал социальный проект «Допоможемо Миколаївській центральній районній лікарні». Его цель — оборудовать Николаевскую центральную районную больницу в Варваровке комплексом оборудования для подачи кислорода.

Сегодня учреждение, в котором нет кислорода, начало принимать больных COVID-19, сообщают инициаторы проекта.

— Я и мои партнеры, друзья, решили своими силами и с привлечением благотворительных средств от жителей Николаева выполнить полный комплекс установки оборудования, которое позволит подвести кислород к корпусу и обустроить кислородные точки в палатах, — комментирует инициатор проекта Дмитрий Колосовский.

Волонтеры уже собрали часть средств, разрабатывается проект и сметная документация. Монтаж оборудования для подачи кислорода в корпус с больными коронавирусом начнется сразу после прохождения экспертизы.

В двух корпусах больницы, предназначенных для приема больных, будет около пятидесяти кислородных точек.

Главная проблема сегодня — доступность криоцилиндров. Как отметил Дмитрий Колосовский, «мы активно занимаемся резервированием либо бронированием криоцилиндров, чтобы своевременно можно было их установить».

Команда проекта приглашает всех неравнодушных принять участие в сборе средств для помощи больнице. Для этого зарегистрирован благотворительный фонд «Бо в єднанні сила».

27 октября был открыт счет, юридические лица могут переводить деньги на него:

UA823266100000026000054107276

Физические лица могут перечислить деньги на карту:

5168 7456 0638 0670

Проект реализуется в партнерстве с руководством и коллективом Николаевской центральной районной больницы.

Следить за развитием проекта можно на странице.

На все вопросы готов ответить Дмитрий Колосовский, +380 50 394-66-42