Штаб кандидата в президенты США Джо Байдена готов противостоять любым попыткам президента США Дональда Трампа остановить обработку бюллетеней в Верховном суде на выборах в США.

Об этом сообщает AP.

По словам представителя избирательной кампании Байдена Джены О’Мэлли Диллон, заявление Трампа о том, что он «собирается в Верховный суд США», чтобы остановить подсчет голосов, является «возмутительным, беспрецедентным и неправильным».

В ее заявлении говорится, что у кампании Байдена «есть команды юристов, готовых противостоять этим усилиям». Представитель штаба демократа подчеркнула: «Они победят».

Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.