В Турции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом решили усилить карантин, введя ограничения в работе общественных заведений.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает информагентство Anadolu.

Парикмахерские, залы для проведения свадеб, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы и другие места, где возможны скопления людей, должны закрываться в 22:00. Это ограничение касается и заведений общественного питания, однако им позволят работать на вынос после 22:00.

Работодателям рекомендуют ввести гибкое рабочее время. Обязательным остается ношение защитных масок в помещениях и на улицах. С какого числа начнут ужесточение — пока неизвестно.

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что за 3 ноября зафиксировали 2343 новых пациентов с COVID-19, также 69 человек умерли от осложнений, а 1817 — выздоровели. С начала эпидемии в стране зафиксировано более 382 тысяч инфицированных, из них 10 тысяч пациентов умерли, а более 328 тысяч — выздоровели.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина «выходного дня».