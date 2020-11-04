Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В ООН требуют прекратить конфликт, а всех виновных в нем привлечь к ответственности.

Об этом сообщает Reuters.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания.

– Вместо этого разрушаются дома, улицы превратились в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах, - заявила она.

По словам Бачелет, примерно 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время почти 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и сейчас находятся в Армении.