Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В ООН требуют прекратить конфликт, а всех виновных в нем привлечь к ответственности.
Об этом сообщает Reuters.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания.
– Вместо этого разрушаются дома, улицы превратились в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах, - заявила она.
По словам Бачелет, примерно 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время почти 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и сейчас находятся в Армении.
Напомним, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в карабахском конфликте.
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Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. В ООН требуют прекратить конфликт, а всех виновных в нем привлечь к ответственности.
Об этом сообщает Reuters.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неоднократные призывы к Армении и Азербайджану избегать гибели мирных жителей и ущерба гражданской инфраструктуре остались без внимания.
– Вместо этого разрушаются дома, улицы превратились в руины, а люди вынуждены искать убежища в подвалах, - заявила она.
По словам Бачелет, примерно 40 тысяч граждан Азербайджана были вынуждены временно покинуть свои дома из-за последних боевых действий. В то же время почти 90 тысяч этнических армян покинули Нагорный Карабах и сейчас находятся в Армении.
Напомним, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Баку в карабахском конфликте.