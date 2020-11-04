Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов».

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект №3633 в первом чтении поддержали 4 ноября 305 народных депутатов.

Этот законопроект предлагает увеличить санкции в статье 171 Уголовного кодекса Украины, а также изложить в новой редакции часть 4-ю статьи 345-1 УКУ, которой предусмотреть уголовную ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы на срок от 7 до 14 лет.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.