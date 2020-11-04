Николаевский городской голова Александр Сенкевич, характеризуя своего оппонента на выборах мэра Владислава Чайку, напомнил, что еще полгода назад того в Николаеве знали как владельца большого количества будок и захватчика подвалов.

Об этом Александр Сенкевич сказал интервью изданию «РБК-Украина».

При этом, действующий мэр Николаева считает, что Владислав Чайка неспособен мобилизовать больше избирателей, чем он уже мобилизовал в первом туре выборов и получил голоса максимально возможного количества электората партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

— Полгода назад он был еще неизвестен. Вернее, известен, как владелец огромного количества будок, МАФов, как человек, который вместе со своим партнером захватил массу чердаков и подвалов в городе. И как сын своего отца – мэра Николаева Владимира Чайки, который 13 лет руководил Николаевом, с 2000 по 2013 года. Интересно, что некоторые люди старшего возраста, которые были настроены голосовать за него, с удивлением узнавали во время наших встреч, что это не Владимир Чайка идет на выборы, а его сын. Это и смешно, и грустно, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.

Как известно, по данным предварительного подсчета голосов на выборах мэра Николаева, Александр Сенкевич набрал 38,9% голосов избирателей, а его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,3%. Теперь им предстоит встретиться во втором туре выборов Николаевского городского головы, которые пройдут предварительно 22 ноября.