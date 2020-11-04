Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.

Об этом свидетельствуют указы президента об увольнении и назначении.

– Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению, - говорится в указе.

Другим указом Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова своим внештатным советником.

Отметим, что в Офисе президента Сергей Трофимов занимался вопросами региональной политики.

Напомним, что об увольнении первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова стало известно вчера, 3 ноября.

Он был назначен на эту должность в мае 2019 года.