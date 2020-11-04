Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.
Об этом свидетельствуют указы президента об увольнении и назначении.
– Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению, - говорится в указе.
Другим указом Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова своим внештатным советником.
Отметим, что в Офисе президента Сергей Трофимов занимался вопросами региональной политики.
Напомним, что об увольнении первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова стало известно вчера, 3 ноября.
Он был назначен на эту должность в мае 2019 года.
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Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.
Об этом свидетельствуют указы президента об увольнении и назначении.
– Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя Офиса президента согласно поданному им заявлению, - говорится в указе.
Другим указом Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова своим внештатным советником.
Отметим, что в Офисе президента Сергей Трофимов занимался вопросами региональной политики.
Напомним, что об увольнении первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова стало известно вчера, 3 ноября.
Он был назначен на эту должность в мае 2019 года.