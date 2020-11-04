Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов стал жертвой подковерных игр.

Об этом Андрей Богдан рассказал в интервью Украинской правде.

– Смотрите, я вообще не понимаю, честно – они принимают решение и его не выполняют. Я говорю о Трофимове. Я считаю его порядочным парнем. Он стал такой жертвой. Он жертва лжи и подковерных игр, которые не имеют отношения к правде. Если они его накажут, я думаю, что Сергей не будет без работы, без какой-то там занятости в жизни, - сказал Андрей Богдан.

По его словам, он слышал, что с Сергеем Трофимовым конфликтует глава ОПУ Андрей Ермак.

На вопрос, будут ли перестановки в ОПУ после местных выборов, в частности, увольнение Трофимова, Богдан сказал, что не знает.

Он признал, что если человек не выполняет работу, не справляется со своими задачами, то его нужно увольнять, а если «занимается какой-то херней, то нужно сажать, а не просто увольнять».

В то же время Андрей Богдан добавил, что в ОПУ сейчас «не занимаются работой... какими-то планами на будущее», а все «занимаются подковерными играми: кто кому что сказал, кому я нравлюсь, кому нет, к какой команде я принадлежу, эти против этих, а мы против тех», а в результате этого девальвируется вся государственная служба и «получается хаос».

Напомним, 4 ноября Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.