Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов стал жертвой подковерных игр.
Об этом Андрей Богдан рассказал в интервью Украинской правде.
– Смотрите, я вообще не понимаю, честно – они принимают решение и его не выполняют. Я говорю о Трофимове. Я считаю его порядочным парнем. Он стал такой жертвой. Он жертва лжи и подковерных игр, которые не имеют отношения к правде. Если они его накажут, я думаю, что Сергей не будет без работы, без какой-то там занятости в жизни, - сказал Андрей Богдан.
По его словам, он слышал, что с Сергеем Трофимовым конфликтует глава ОПУ Андрей Ермак.
На вопрос, будут ли перестановки в ОПУ после местных выборов, в частности, увольнение Трофимова, Богдан сказал, что не знает.
Он признал, что если человек не выполняет работу, не справляется со своими задачами, то его нужно увольнять, а если «занимается какой-то херней, то нужно сажать, а не просто увольнять».
В то же время Андрей Богдан добавил, что в ОПУ сейчас «не занимаются работой... какими-то планами на будущее», а все «занимаются подковерными играми: кто кому что сказал, кому я нравлюсь, кому нет, к какой команде я принадлежу, эти против этих, а мы против тех», а в результате этого девальвируется вся государственная служба и «получается хаос».
Напомним, 4 ноября Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.
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Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов стал жертвой подковерных игр.
Об этом Андрей Богдан рассказал в интервью Украинской правде.
– Смотрите, я вообще не понимаю, честно – они принимают решение и его не выполняют. Я говорю о Трофимове. Я считаю его порядочным парнем. Он стал такой жертвой. Он жертва лжи и подковерных игр, которые не имеют отношения к правде. Если они его накажут, я думаю, что Сергей не будет без работы, без какой-то там занятости в жизни, - сказал Андрей Богдан.
По его словам, он слышал, что с Сергеем Трофимовым конфликтует глава ОПУ Андрей Ермак.
На вопрос, будут ли перестановки в ОПУ после местных выборов, в частности, увольнение Трофимова, Богдан сказал, что не знает.
Он признал, что если человек не выполняет работу, не справляется со своими задачами, то его нужно увольнять, а если «занимается какой-то херней, то нужно сажать, а не просто увольнять».
В то же время Андрей Богдан добавил, что в ОПУ сейчас «не занимаются работой... какими-то планами на будущее», а все «занимаются подковерными играми: кто кому что сказал, кому я нравлюсь, кому нет, к какой команде я принадлежу, эти против этих, а мы против тех», а в результате этого девальвируется вся государственная служба и «получается хаос».
Напомним, 4 ноября Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.