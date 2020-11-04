Сегодня, 4 ноября, Кабинет министров согласовал увольнение трех глав областных государственных администраций. Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.
Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Таким образом по решению Кабмина уволены:
- Федоров Виталий Васильевич с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
- Куцый Максим Васильевич с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
- Грищенко Роман Сергеевич с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
Напомним, 4 ноября Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.
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Сегодня, 4 ноября, Кабинет министров согласовал увольнение трех глав областных государственных администраций. Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.
Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Таким образом по решению Кабмина уволены:
- Федоров Виталий Васильевич с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
- Куцый Максим Васильевич с должности главы Одесской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
- Грищенко Роман Сергеевич с должности главы Сумской областной государственной администрации (по соглашению сторон).
Напомним, 4 ноября Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента и назначил его на новую должность.