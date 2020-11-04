Правительство Украины планирует закупить 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус. Для этого из Фонда борьбы с COVID-19 выделили еще 1 миллиард гривен.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

По его словам, быстрые тесты позволят получать результат уже спустя несколько часов.

– Еще 1 млрд грн было выделено из Фонда борьбы с коронавирусом на тесты. Речь идет о закупке 2 млн быстрых тестов, при использовании которых результат можно получить за несколько часов. Это решение одно из многих, которые мы еженедельно принимаем для поддержки нашей медицинской системы, - сказал Шмыгаль.

Премьер также отметил, что правительством было выделено 600 млн гривен для обеспечения больничных кроватей кислородом.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начали внедрять тест-системы на выявление COVID-19 отечественного производства. На закупку таких тестов уже выделено около 1 млрд гривен.