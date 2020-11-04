С момента объявления всеобъемлющего перемирия 27 июля количество обстрелов в Донбассе уменьшилась в пять с половиной раз, количество погибших в 14 раз.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь, пишет управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

– Несмотря на начало действия режима прекращения огня и усиленного контроля за его соблюдением, противник не прекращает провокационные действия. Так, с 27 июля по сегодняшний день зафиксировано 224 нарушения режима прекращения огня пророссийскими наемниками. За аналогичный период прошлого года было около 1200 обстрелов. То есть цифра стала более чем в 5 раз меньше, - сказал Богдан Бондарь.

По его словам, в целом с начала года, по состоянию на 1 ноября, зафиксировано 2360 обстрелов позиций наших войск, из них 814 - обстрелы с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Боевые потери составили 405 военнослужащих: безвозвратные - 49, санитарные - 356.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе за 3 ноября боевики шесть раз нарушили «всеобъемлющее перемирие». Один украинский военный получил ранения в результате обстрела.