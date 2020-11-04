В зоне боевых действий на Донбассе за 3 ноября боевики шесть раз нарушили «всеобъемлющее перемирие». Один украинский военный получил ранения в результате обстрела.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, у Водяного зафиксировали обстрел с ручного противотанкового гранатомета, у Авдеевки — из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, около Марьинки — из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета.

Также боевики нарушили перемирие возле Гнутово из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета. У Новолуганского в результате обстрела получил ранение украинский военный. Ему оказывают помощь в медучреждении.

С начала 4 ноября в штабе не зафиксировали огневой активности боевиков.

С начала «перемирия» (27 июля) и до вечера 2 ноября включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 1961 нарушение режима тишины, в частности 615 взрывов, 39 неопределенных боеприпасов, 16 вспышек дульного пламени, 23 осветительные ракеты и 1268 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считаются одним фактом нарушения.

Напомним, что украинские представители в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) направили письменную ноту в ОБСЕ из-за ранения украинского военнослужащего в результате вражеских обстрелов на Донбассе.