С 2021 года каждый, кто претендует на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен подтвердить свое знание государственного языка.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком. При этом задания для претендентов будут составлены в соответствии с новыми критериями Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

– То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене, - объяснил Тарас Креминь.

Языковой омбудсмен посоветовал всем, у кого есть намерения претендовать на государственные должности, готовиться к экзамену, или быть готовым к отказу в трудоустройстве.

Напомним, Конституционный суд Украины на заседании 3 ноября не смог вынести решение по делу о конституционности Закона о языке.