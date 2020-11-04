В ночь после выборов возле Белого дома в Вашингтоне неизвестные нанесли ножевые ранения четырем людям.
Об этом сообщила местная полиция, пишет hromadske.
По предварительным данным, ранения получили трое мужчин и женщина. Уточняется, что потерпевшие могут принадлежать к правой организации Proud Boys.
Пострадавшие утверждали, что нападавшие были участниками акций протеста Black Lives Matter. Сейчас полиция разыскивает трех подозреваемых: двух мужчин и женщину.
Также отмечено, что нападение зафиксировали во время прямого эфира в социальных сетях. Детали инцидента выясняются. Полиция попросила жителей быть на чеку, считают, что один из подозреваемых вооружен ножом.
Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.
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В ночь после выборов возле Белого дома в Вашингтоне неизвестные нанесли ножевые ранения четырем людям.
Об этом сообщила местная полиция, пишет hromadske.
По предварительным данным, ранения получили трое мужчин и женщина. Уточняется, что потерпевшие могут принадлежать к правой организации Proud Boys.
Пострадавшие утверждали, что нападавшие были участниками акций протеста Black Lives Matter. Сейчас полиция разыскивает трех подозреваемых: двух мужчин и женщину.
Также отмечено, что нападение зафиксировали во время прямого эфира в социальных сетях. Детали инцидента выясняются. Полиция попросила жителей быть на чеку, считают, что один из подозреваемых вооружен ножом.
Напомним, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.