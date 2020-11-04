Штаб действующего президента США, республиканца Дональда Трампа подал иск с требованием приостановить подсчет голосов в штате Мичиган, где лидирует демократ Джо Байден.

В штабе Трампа заявили, что не могли наблюдать за процессом подсчета голосов, хотя это предусмотрено законом штата. Также менеджер штаба Билл Степиен потребовал пересчитать те голоса, которые были подсчитаны, пока у штаба Трампа не было доступа к процессу подсчета голосов, передает Новое время со ссылкой на The Guardian.

Демократ Джо Байден с трудом вырвался вперед в колеблющемся штате Мичиган. По данным Fox News, по результатам обработки 96% бюллетеней он набирает 49,7% голосов избирателей, а Трамп — 48,8% голосов. Победа в Мичигане дает кандидату 16 голосов выборщиков.

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Американская избирательная система предполагает непрямые (или же двухступенчатые) выборы. Вначале избиратели в каждом из 50 штатов, а также в округе Колумбия, голосуют за своего кандидата, после чего право голоса переходит к коллегии выборщиков — де-факто представителям народа, наделенным правом избрать следующего президента.

Именно от итогов голосования выборщиков (всего их 538) зависит, кто станет победителем выборов. Практически во всех штатах действует система «победитель получает все», когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей.

Напомним, Джо Байден победил в Висконсине, штаб Дональда Трампа заявил, что будет требовать пересчета голосов