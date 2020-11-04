Президент Владимир Зеленский ликвидировал должность первого заместителя главы Офиса президента, создав при этом две службы при своем ОПУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Кабинет руководителя ОП был дополнен Службой государственного протокола и церемониала и Службой мониторинга и управления рисками.

Также Владимир Зеленский подписал указ, ликвидирующий Директорат по вопросам региональной политики и децентрализации.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский уволил первого заместителя Андрея Ермака. Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначили внештатным советником Владимира Зеленского.