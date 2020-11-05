Послы стран Большой семерки подчеркнули важность быстрых действий для урегулирования ситуации в Конституционном суде Украины. Они, в частности, оценили действия Украины в этом направлении.

Об этом говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов G7 в Twitter.

— Во время встречи с главой Верховной рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторских сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом, — сказано в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский допускает роспуск Верховной рады. Он не исключает, что причиной для этого может стать отказ фракции «Слуги народа» поддержать его решение об увольнении судей Конституционного суда.