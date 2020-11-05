На выборах президента США в 2020 году явка избирателей составила почти 160 миллионов человек. Это самый большой показатель за последние 120 лет выборов в стране.

Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на данные United States Election Project, передает Hromadske.

По предварительной оценке руководителя проекта, профессора Университета Флориды Майкла Макдональда, на нынешних выборах президента США свой голос отдали 159 817 тысяч человек.

Уровень явки среди избирателей — 66,9%. Это самый высокий показатель с 1900 года, тогда он составлял 73,7%.

«Это не опечатка. Президентские выборы 2020 года имеют самый высокий показатель явки за последние 120 лет. Существует еще достаточно много догадок, связанных со спорными бюллетенями, которые следует подсчитать. Я буду продолжать уточнять эту оценку в течение ближайших недель», — написал Макдональд в Twitter.

Напомним, в США уже закрылись все участки для голосования за нового президента. В 8:00 по Киеву закончили голосовать на Аляске. Сейчас идет подсчет голосов, обычно победитель известен уже в ночь после дня выборов, но в этом году понадобится больше времени из-за большого количества отданных по почте голосов и эпидемии коронавируса.

Как сообщалось, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в «колеблющемся» штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.