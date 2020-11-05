Ассоциация городов Украины обратилась к Верховной Раде с просьбой не поддерживать законопроект об освобождении «Укрзалізниці» от уплаты земельного налога.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, которое распространили в Ассоциации

Сообщается, что Ассоциация городов Украины обеспокоена очередной законодательной инициативой, которая нарушает принципы налогового законодательства. Прежде всего, это касается недопущения освобождения от уплаты земельного налога отдельных субъектов хозяйствования, в частности АО «Укрзалізниця».

Отмечается, что такую позицию поддержал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики при разработке законопроекта №4101-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».

В Ассоциации городов объяснили, почему выступают категорически против освобождения «Укрзалізниці». В заявлении говорится, что потери местных бюджетов при этом будут составлять около 5 миллиардов гривен, а это означает сокращение расходов на образование и здравоохранение (доплаты врачам, закупка медикаментов против коронавирусной болезни).

«Доходы от платы за землю АО «Укрзалізниця» не могут считаться компенсацией за льготную перевозку пассажиров. Установленные государственной льготы - это обязанность государства, переведенная на местные бюджеты с 2014 года без соответствующих компенсаций. Земли «под полотном» АО «Укрзалізниця» составляют более 90% от общей площади. Выделить земли «под полотном» из общей площади технически невозможно. То есть, льгота будет распространена на всю площадь и приведет к потерям на всю сумму», - говорится в заявлении.

Кроме того, в соответствии со статьей 142 Конституции Украины, статей 97, 103 Бюджетного кодекса Украины законопроектом не предусмотрены компенсации из государственного бюджета указанных потерь местным бюджетам.

«АГУ отмечает, что АО «Укрзалізниця» - предприятие с коррупционной историей. Предоставление такому предприятию налоговых льгот может трактоваться как подпитки коррупции. Поддержка государственного платежеспособного монополиста за счет местных бюджетов является недопустимjq. Это обязанность владельца - государства», - указывается в заявлении.

Сообщается, что в течение этого года общины направили почти 800 обращений на имя Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, народных депутатов Украины относительно недопущения освобождения от уплаты земельного налога субъектов хозяйствования (в том числе АО «Укрзалізниця») .

Ассоциация городов Украины обратилась к Председателю Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, председателей профильных парламентских комитетов и председателей депутатских фракций и групп с просьбой не поддерживать законопроект №4101-д в части освобождения земель железных дорог от уплаты земельного налога. АГУ отмечает, что в результате реформы местного самоуправления территориальные общины получили право самостоятельно устанавливать местные налоги и сборы и льготы по ним, среди которых - земельный налог, что также соответствует духу Европейской хартии местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов выступила против освобождения от уплаты земельного налога «Укрзалізниці»