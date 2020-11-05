На выборах в США в Палату представителей Конгресса впервые в истории побеждает уроженка Украины Виктория Спартц, которая баллотировалась от Республиканской партии в штате Индиана.

По данным The New York Times, за Спартц проголосовали 51.7%. Ее соперница от Демократической партии Кристина Хэйл набирает 44.2% голосов.

Спартц в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.

Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году переехала в США и получила американское гражданство.

В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.

NYT отмечает, что на нынешних выборах Спартц шла под лозунгом «Остановим социализм!».

В своих выступлениях она неоднократно использовала историю своего происхождения из СССР и осуждала социализм.

Ранее сообщалось, что на нынешних выборах президента США зафиксировали рекордную за 120 лет явку избирателей