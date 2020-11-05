На выборах в США в Палату представителей Конгресса впервые в истории побеждает уроженка Украины Виктория Спартц, которая баллотировалась от Республиканской партии в штате Индиана.
По данным The New York Times, за Спартц проголосовали 51.7%. Ее соперница от Демократической партии Кристина Хэйл набирает 44.2% голосов.
Спартц в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.
Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году переехала в США и получила американское гражданство.
В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.
NYT отмечает, что на нынешних выборах Спартц шла под лозунгом «Остановим социализм!».
В своих выступлениях она неоднократно использовала историю своего происхождения из СССР и осуждала социализм.
Ранее сообщалось, что на нынешних выборах президента США зафиксировали рекордную за 120 лет явку избирателей
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На выборах в США в Палату представителей Конгресса впервые в истории побеждает уроженка Украины Виктория Спартц, которая баллотировалась от Республиканской партии в штате Индиана.
По данным The New York Times, за Спартц проголосовали 51.7%. Ее соперница от Демократической партии Кристина Хэйл набирает 44.2% голосов.
Спартц в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.
Виктория Спартц родилась в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году переехала в США и получила американское гражданство.
В 2017 году ее избрали в Сенат штата Индиана.
NYT отмечает, что на нынешних выборах Спартц шла под лозунгом «Остановим социализм!».
В своих выступлениях она неоднократно использовала историю своего происхождения из СССР и осуждала социализм.
Ранее сообщалось, что на нынешних выборах президента США зафиксировали рекордную за 120 лет явку избирателей