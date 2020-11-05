Об этом он сказал в комментарии журналистам, цитирует российский ТАСС.

Спикер Путина заявил, что не владеет информацией, передала ли Украина Москве свой план действий по достижению мира на Донбассе. В то же время, по его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы «расходится с минскими договоренностями».

Также Песков сказал, что «встреча «нормандской четверки» ради самой встречи бессмысленна» , результатом должно стать по меньшей мере подведение итогов выполнения «Минску-2».

Напомним, украинская сторона подготовила для Трехсторонней контактной группы «План совместных шагов» с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.