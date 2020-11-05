Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан осудил резкие высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Франции и ее руководства, допустив возможность санкций.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

— Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти, - сказал глава МИД Франции в четверг в интервью радиостанции Europe 1. — Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики, - продолжил Ле Дриан.

При этом он напомнил, что «Европейский совет, который объединяет глав государств и правительств 27 членов Европейского союза, решил, что он примет необходимые меры в отношении турецких властей».

По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию, «есть средства давления, есть план возможных санкций».

Эрдоган обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона, защищавшего право на карикатуру, в том числе пророка Мухаммеда, в кампании ненависти против ислама и подверг сомнению психическое здоровье главы французского государства.

Помимо того, в минувшую среду Турция угрожала «твердо ответить» на запрет во Франции турецкой ультранационалистической организации «Серые волки».

Накануне министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен официально объявил о запрете на территории страны организации «Серые волки».

«Движение «Серые волки» было распущено на совете министров в соответствии с указаниями президента республики», - написал глава МВД в Твиттере.

«Серые волки» (Бозкурт) - организация турецких ультраправых националистов. Создана в конце 1960-х годов при Партии националистического движения (по другим данным, существовала с 1948 года). Считается наиболее радикальным крылом этой партии, придерживающейся пантюркистской идеологии. Боевики из «Серых волков» неоднократно обвинялись в терактах.

Член этой группировки Мехмет Али Агджа совершил 13 мая 1981 года в Риме покушение на папу Римского Иоанна Павла II.

Напомним, Charlie Hebdo выпустил новый номер с карикатурой на теракты во Франции.