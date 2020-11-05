Николаевский городской голова намерен за несколько ближайших лет завершить работы по комплексному обновлению внутриквартальных проездов в городе.

Об этом он сказал сегодня, 5 ноября, инспектируя ремонтные работы по дворе многоэтажных домов по улице Адмиральская 19, 21, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что в этом дворе достаточно большая территория, которая была в критическом состоянии, а местные жители несколько десятков лет не видели никаких изменений.

— Пока погода позволяет, мы продолжаем активно обновлять городскую инфраструктуру. Восстанавливаем дворы и внутриквартальные проезды, строим дороги на территории частной застройки. В Центральном районе уже заканчивают ремонт объектов, запланированных на текущий год. Именно этот район в лидерах по использованию денег на благоустройство. Уверен, что такими удобными и упорядоченными должны быть все николаевские дворы, и при условии соблюдения взятого темпа в ближайшие годы можно выполнить комплексное обновление всех аварийных внутриквартальных проездов, - сказал Александр Сенкевич.

Отмечается, что николаевцы не скрывают удовольствия от передвижения по двору - теперь там удобно и уютно, выстелен новый асфальт, установлены бордюры, оборудованы съезды с тротуаров. Площадь обновленного дорожного полотна - почти 1500 м2 и около 2000 м2 пешеходной части.

Напомним, в микрорайон Варваровка Центрального района Николаева теперь проведено централизованное водоснабжение.