Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что законопроект об освобождении «Укрзалізниці» от уплаты земельного налога негативно скажется на бюджете, который потерпит убыток в 50 миллионов гривен.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

По мнению Александра Сенкевича, давать льготу на землю такому монополисту, как «Укрзалізниця» – неправильно. Он также отметил, что по подсчетам его специалистов, это принесет убыток для городского бюджета, который составит 50 миллионов гривен ежегодно.

– Я считаю, что это неправильно давать льготу на землю такому монополисту, как «Укрзалізниця». Тем более, что эта аренда земли касается местного бюджета. У нас в бюджете будет минус 50 миллионов гривен. Вместо того, чтобы дать нам 50 миллионов на реконструкцию железнодорожного вокзала, у нас еще изымают эти деньги. Фактически платеж на землю и ПДФО являются основными для наполнений бюджета города. И если ПДФО падает из-за коронавируса, то лишать нас еще 50 миллионов это очень плохо, - заявил Александр Сенкевич.

Как известно, ранее ассоциация городов Украины обратилась к Верховной Раде с просьбой не поддерживать законопроект об освобождении «Укрзалізниці» от уплаты земельного налога.