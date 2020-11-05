Об этом сообщает CBS News.

Ричи Торрес, который баллотировался от 15-го округа в штате Нью-Йорк, победил своего соперника от Республиканской партии Патрика Делайса. После подсчета 88% бюллетеней Торрес имеет 88,2% голосов избирателей, а Делайс — только 11,2%.

Демократ станет преемником своего однопартийца Хосе Серрано, который был членом Палаты представителей этого округа с 1990 года.

Мондейр Джонс также баллотировался в Нью-Йорке от 17-го округа. Там по результатам подсчета 100% голосов он побеждает республиканку Морин Шуман с результатом в более 54% голосов.

Нью-Йорк — традиционно благосклонный к Демократической партии штат. Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден здесь получает уверенную победу, имея почти 56% голосов избирателей по предварительным данным.

Напомним, штат Делавэр избрал первого в истории США сенатора, который открыто является трансгендером.