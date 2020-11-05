Рэпер Канье Вест получил около 60 тысяч голосов на президентских выборах 2020 года в США.
Об этом передает Украинская Правда.
Рэпер агитировал всех своих 30 млн подписчиков в социальных сетях, а некоторые опросы перед выборами показывали, что его поддерживают около 2% населения (около 6,6 млн человек – ред.).
Этот результат не разочаровал звезду, Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.
9 июля американский рэпер Канье Уэст объявил, что примет участие в нынешних президентских выборах. Он планирует перестроить США по образцу Ваканды, вымышленной африканской страны со вселенной Marvel.
Напомним, Байден запустил сайт по передаче ему власти от Трампа. Как сообщалось, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в «колеблющемся» штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.
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Рэпер Канье Вест получил около 60 тысяч голосов на президентских выборах 2020 года в США.
Об этом передает Украинская Правда.
Рэпер агитировал всех своих 30 млн подписчиков в социальных сетях, а некоторые опросы перед выборами показывали, что его поддерживают около 2% населения (около 6,6 млн человек – ред.).
Этот результат не разочаровал звезду, Уэст планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах еще раз в 2024 году.
9 июля американский рэпер Канье Уэст объявил, что примет участие в нынешних президентских выборах. Он планирует перестроить США по образцу Ваканды, вымышленной африканской страны со вселенной Marvel.
Напомним, Байден запустил сайт по передаче ему власти от Трампа. Как сообщалось, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил на выборах в «колеблющемся» штате Мичиган. Там он должен забрать 16 голосов выборщиков.