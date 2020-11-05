Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в свой указ от 2017 года о признании на территории РФ документов, выданных жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Указ от 2017 года содержал формулировку о признании этих документов только если они выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, и в РФ требовали предоставить документ, подтверждающий либо гражданство Украины, либо статус лица без гражданства. Теперь предоставлять такие документы не будет необходимо, а выданные на территории ОРДЛО документы будут признаваться независимо от гражданства владельца либо отсутствия такового.
Таким образом, в России будут признавать следующие документы:
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Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в свой указ от 2017 года о признании на территории РФ документов, выданных жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Указ от 2017 года содержал формулировку о признании этих документов только если они выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, и в РФ требовали предоставить документ, подтверждающий либо гражданство Украины, либо статус лица без гражданства. Теперь предоставлять такие документы не будет необходимо, а выданные на территории ОРДЛО документы будут признаваться независимо от гражданства владельца либо отсутствия такового.
Таким образом, в России будут признавать следующие документы:
Напомним, у Украины нет претензий к большинству граждан в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта.