Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в свой указ от 2017 года о признании на территории РФ документов, выданных жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Указ от 2017 года содержал формулировку о признании этих документов только если они выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, и в РФ требовали предоставить документ, подтверждающий либо гражданство Украины, либо статус лица без гражданства. Теперь предоставлять такие документы не будет необходимо, а выданные на территории ОРДЛО документы будут признаваться независимо от гражданства владельца либо отсутствия такового.

Таким образом, в России будут признавать следующие документы:

паспорт « ДНР » и « ЛНР » ;

ДНР и ЛНР ; документы об образовании и (или) о квалификации, полученные на территории ОРДЛО;

свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, о смерти;

свидетельства о регистрации транспортных средств;

регистрационные знаки автомобилей.

Напомним, у Украины нет претензий к большинству граждан в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта.