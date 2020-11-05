Министерство здравоохранения Украины подписало двухлетнее соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения. Подписание соглашения состоялось в онлайн режиме.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По его словам, документ определяет четкую «дорожную карту» дальнейшей совместной работы.

— В частности, относительно решения таких вызовов современности, как чрезмерно высокая заболеваемость сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. Ведь борьба с пандемией не останавливает нашу деятельность по внедрению стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения, — написал Максим Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.