Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Так, по адресу Киев, Владимирская, 12 находятся приемные Ольги Василевской-Смаглюк (экс-журналистка канала «1+1», который принадлежит Коломойскому), Александра Куницкого (ZP Санек), Александра Дубинского (также работал на «1+1»), Руслана Требушкина (внефракционный), Ирины Констанкевич и Тараса Батенко (оба из группы «За майбутнє»). Также есть приемная в этом центре у лидера «За майбутнє» Игоря Палицы, давнего партнера Коломойского.

Журналисты пытались попасть хотя бы к кому-то на прием, однако большинство из депутатов не указали телефоны, на месте их также не пропустили. Когда они спросили об этом у парламентариев, каждый из них красиво рассказал, что журналисты плохо старались, а попасть на прием к ним возможно, телефоны их известны и тому подобное.

Дубинский еще зарегистрировал свою другую общественную приемную в доме №3 на улице Царика. И это не офис, а просто квартира. Ну, то есть она не простая, а принадлежит бизнес-партнеру Коломойского Тимуру Миндичу. Попасть туда на прием журналистам также не удалось.

Объяснить такое расположение довольно просто — общественная приемная депутата защищена от обысков и любых других следственных действий, дать санкцию на обыск может только генпрокурор. Если вы забыли, депутаты сняли с себя неприкосновенность, но как-то немного наполовину — теперь разрешение на преследование парламентария не нужно просить у Верховной Рады, но без санкции генпрокурора ничего не получится.

В качестве примера, единственная приемная «слуги» Павла Якименко находится в Харькове, причем по тому же адресу прописаны две фирмы: «Национальная строительная группа» и «Национальная дорожно-строительная группа».

Первая компания строит дороги и за последние три года получила подрядов от Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета почти на 60 миллионов гривен.

По поводу одного ремонта правоохранители возбудили дело из-за возможных ненадлежащих работ.

В октябре 2019 года суд предоставил следователям доступ к вещам и документам, которые находятся во владении фирмы, и заметил, что в случае невыполнения решения суд по ходатайству следователей может разрешить обыск в ее помещениях. Но теперь без санкции генпрокурора обыск провести не получится.

По адресу спортивного клуба «5 элемент», который принадлежит Петру Порошенко, расположен ряд приемных депутатов из фракции «Евросолидарность», в том числе и самого Порошенко.

Так, кроме лидера ныне оппозиционной партии здесь есть приемные Ирины Фриз, Нины Южаниной и Михаила Забродского. Как и в случае с «новыми» лицами, попасть в эти приемные у журналистов не получилось, объяснение стандартные: «вы позвоните, запишитесь заранее, если телефон не ответил, вам не повезло» и так далее.

Напомним, Президент Владимир Зеленский начал проживать на государственной даче в Конча-Заспе, где по соседству живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.