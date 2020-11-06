Глава Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что не будет покрывать ни одного близкого или знакомого, если того поймают на коррупции. В этом контексте он вспомнил депутата Николая Тищенко — именно они двое фигурируют на пленках, обнародованных депутатом Гео Леросом.
Об этом Андрей Ермак заявил в эфире канала «1+1», передает Hromadske.
Глава ОП утверждает, что «не имеет так называемых дорогих друзей — приближенных людей, к которым применяются более мягкие требования». В качестве примера он привел своего кума Николая Тищенко.
— Если с ним что-то случится, ему потребуется помощь в контексте здоровья, в контексте его близких, безусловно, я помогу. Но этого никогда не случиться, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция принципиальна, — заявил Андрей Ермак.
Он добавил, что разговаривал с Тищенко и отметил, что «недопустимо использовать имя главы Офиса президента (то есть Ермака) для избежания ответственности за какие-то противоправные действия». Если же кто-нибудь все-таки будет прикрываться именем Ермака, он обещает реакцию «еще более жесткую», чем у правоохранителей.
Наплмним, на заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.
Позже, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции. При этом, Гео Лерос написал заявление в полицию на Президента Украины Владимира Зеленского.
Помимо этого Гео Лерос заявил, что 236 депутатов от «Слуги народа» берут деньги в конвертах.
В свою очередь народный депутат от партии «Слуги Народа» Николай Тищенко подал в суд на бывшего члена фракции политсилы Гео Лерос о защите чести, достоинства и деловой репутации.
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Глава Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что не будет покрывать ни одного близкого или знакомого, если того поймают на коррупции. В этом контексте он вспомнил депутата Николая Тищенко — именно они двое фигурируют на пленках, обнародованных депутатом Гео Леросом.
Об этом Андрей Ермак заявил в эфире канала «1+1», передает Hromadske.
Глава ОП утверждает, что «не имеет так называемых дорогих друзей — приближенных людей, к которым применяются более мягкие требования». В качестве примера он привел своего кума Николая Тищенко.
— Если с ним что-то случится, ему потребуется помощь в контексте здоровья, в контексте его близких, безусловно, я помогу. Но этого никогда не случиться, если это будет касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция принципиальна, — заявил Андрей Ермак.
Он добавил, что разговаривал с Тищенко и отметил, что «недопустимо использовать имя главы Офиса президента (то есть Ермака) для избежания ответственности за какие-то противоправные действия». Если же кто-нибудь все-таки будет прикрываться именем Ермака, он обещает реакцию «еще более жесткую», чем у правоохранителей.
Наплмним, на заседании парламента 1 сентября народный депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос обвинил президента Владимира Зеленского в нарушении обещаний, а руководителя Офиса президента — в злоупотреблении властью и работе на спецслужбы России, но доказательств не привел.
Позже, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причины исключения народного депутата Гео Лероса из фракции. При этом, Гео Лерос написал заявление в полицию на Президента Украины Владимира Зеленского.
Помимо этого Гео Лерос заявил, что 236 депутатов от «Слуги народа» берут деньги в конвертах.
В свою очередь народный депутат от партии «Слуги Народа» Николай Тищенко подал в суд на бывшего члена фракции политсилы Гео Лерос о защите чести, достоинства и деловой репутации.