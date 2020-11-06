Беларуси нужно построить еще одну атомную электростанцию (АЭС). Это позволит городам полностью перейти на электротранспорт и уйти от зависимости по углеводородам.

Об этом в ходе посещения минского метро заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

В этой связи он напомнил о Белорусской атомной станции в Островце, первый энергоблок которой ранее включили в объединенную энергосистему страны.

– Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать. Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок, - добавил Лукашенко.

Напомним, министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста с призывом остановить запуск атомной электростанции (БелАЭС), построенной у литовской границы. Вильнюс считает ее небезопасной.