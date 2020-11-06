По итогам третьего тура еврокубков Украина осталась на 12 месте в таблице коэффициентов УЕФА, которая распределяет путевки на сезон-2022/23. Все три украинских клуба проиграли свои поединки, не набрав ни одного очка.

Сначала «Шахтер» в Лиге чемпионов уступил менхенгладбахской «Боруссии» (0:6). Это поражение стало самым крупным в домашних встречах для донецкого клуба в еврокубковых матчах. Затем киевское «Динамо» не смогла переиграть каталонскую «Барселону» на выезде в Лиге чемпионов (1:2). И «Заря» в Запорожье была слабее греческого АЕКа в Лиге Европы (1:4).

При этом Шотландия, которая на прошлой неделе сдвинула нашу ассоциацию с 11 ступеньки, пополнила копилку одним баллом. «Рейнджерс» сыграл вничью с Бенфикой (3:3), а вот «Селтик» проиграл свой домашний матч пражской «Спарте» (1:4). В итоге Шотландия опережает Украину на 0.475 балла.

Также находящаяся на 13 месте Турция сокращает отрыв. «Башакшехир» и «Сивасспор» одолели «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Карабах» (2:0) соответственно. Отставание Турции от Украины сократилось уже до 0,200. Хотя неделю назад было 1,000, но оба турецких клуба свои матчи выиграли.

На 10 позиции Австрия, у которой выиграли ЛАСК и «Рапид», и про конкуренцию с этой страной как минимум в этом сезоне можно забыть. Отставание - 3,525.

Клубы уходят на двухнедельный перерыв, связанный с матчами сборных. Еврокубковые матчи возобновятся 24 ноября.

Напомним, 30 октября по итогам матчей второго тура группового раунда еврокубков Украина пропустила вперед Шотландию и опустилась на 12 место. Из украинских клубов на неделе очки в копилку национальной ассоциации принесли «Шахтер» и «Динамо».