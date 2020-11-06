По состоянию на 6 ноября город Киев и ни одна из областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Укринформ.

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (585,5 на 100 тыс. человек), Житомирской (492,3) и Хмельницкой (481,7) областях.

Наименьший показатель - в Кировоградской (111,3), Днепропетровской (146,5) и Луганской (182,8) областях.

В Киеве этот показатель составляет 311,6, а средний по Украине - 288,3 на 100 тыс. населения.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 превышает 50% в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель роста количества случаев COVID-19 составляет свыше 10%.

Как известно, в Николаевской области показатель заболеваемости коронавирусным заболеванием COVID-19 превышает норму в 7 раз.