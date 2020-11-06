Николаев остается в «красной» карантинной зоне еще на 2 недели.
Такое решение было принято государственной комиссией по ТЭБ и ЧС, сообщил в своем Telegram-канале министр Олег Немчинов.
Помимо Николаева, в «красную» зону попали 60 городов: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и другие.
Новое зонирование начнет действовать 9 ноября.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы за неношение масок в общественных местах во время действия карантина.
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Николаев остается в «красной» карантинной зоне еще на 2 недели.
Такое решение было принято государственной комиссией по ТЭБ и ЧС, сообщил в своем Telegram-канале министр Олег Немчинов.
Помимо Николаева, в «красную» зону попали 60 городов: Житомир, Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и другие.
Новое зонирование начнет действовать 9 ноября.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон, предусматривающий штрафы за неношение масок в общественных местах во время действия карантина.