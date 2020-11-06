Украинский актер и режиссер Андрей Шараскин принес присягу народного депутата — он зашел в Верховную Раду от «Голоса» вместо Святослава Вакарчука.

Об этом сообщает Украинская Правда.

— Присягаю в верности Украине, обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, — сказал Андрей Шараскин.

Шараскин также подал заявление о вхождении в состав депутатской фракции «Голос».

Андрей Шараскин родился 20 сентября 1977 года, проживает в Тернополе. Окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, является руководителем ООО «Театральная компания Андрея Шараскина». Он получил позывной «Богема», находясь во главе одной из боевых рот «Правого сектора», а также был одним из киборгов Донецкого аэропорта.

Напомним, Святослав Вакарчук подал заявление о сложении депутатского мандата, однако Рада не поддержала это решение. Тогда Вакарчук вышел из фракции «Голос».

После этого партия «Голос» проголосовала за прекращение депутатских полномочий Святослава Вакарчука.