Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит защищать этнических русских в Украине. В частности, РФ не собирается прекращать выдачу своих паспортов на Донбассе.

Об этом Дмитрий Песков рассказал в комментарии РИА-Новости.

Песков заявил, что в случае если Украина считает проживающих на юго-востоке страны своими гражданами, то она должна обеспечивать соцнужды этих граждан и заботиться о них.

— Разве Украина не должна заниматься защитой здоровья и обеспечением здравоохранения этих граждан (жителей Донбасса, - прим.)? Разве Украина не должна обеспечивать всю необходимую социальную инфраструктуру? Безусловно, наверное, должна, но поскольку это не делается, поскольку это этнические русские, конечно, Россия всегда защищала и будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали, — сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что он понимает позицию Украины, которая хочет добиться прекращения выдачи российских паспортов на востоке своей территории.

— Но она (позиция, - прим.) коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов, - прим.), — подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в свой указ от 2017 года о признании на территории РФ документов, выданных жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.