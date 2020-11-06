Министерство инфраструктуры назначило бывшего директора государственного предприятия «СМП «Октябрьск» Александра Басюка начальником администрации морского порта «Південний».

Об этом говорится в публикации на сайте Администрации морского порта «Південний».

Соответствующий приказ Мининфраструктуры № 81-ос был подписан 3 ноября.

На этой должности он сменил Максима Широкова.

Стоит отметить, что ранее Александр Басюка занимал должность главы ГП «Специализированный морской торговый порт «Октябрьск» («Ольвия», - прим.) в Николаеве. Помимо этого, с мая 2019 года Басюк возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры.

В февраля этого года он возглавлял Черноморский филиал АМПУ.