Министерство инфраструктуры назначило бывшего директора государственного предприятия «СМП «Октябрьск» Александра Басюка начальником администрации морского порта «Південний».
Об этом говорится в публикации на сайте Администрации морского порта «Південний».
Соответствующий приказ Мининфраструктуры № 81-ос был подписан 3 ноября.
На этой должности он сменил Максима Широкова.
Стоит отметить, что ранее Александр Басюка занимал должность главы ГП «Специализированный морской торговый порт «Октябрьск» («Ольвия», - прим.) в Николаеве. Помимо этого, с мая 2019 года Басюк возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры.
В февраля этого года он возглавлял Черноморский филиал АМПУ.
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Министерство инфраструктуры назначило бывшего директора государственного предприятия «СМП «Октябрьск» Александра Басюка начальником администрации морского порта «Південний».
Об этом говорится в публикации на сайте Администрации морского порта «Південний».
Соответствующий приказ Мининфраструктуры № 81-ос был подписан 3 ноября.
На этой должности он сменил Максима Широкова.
Стоит отметить, что ранее Александр Басюка занимал должность главы ГП «Специализированный морской торговый порт «Октябрьск» («Ольвия», - прим.) в Николаеве. Помимо этого, с мая 2019 года Басюк возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры.
В февраля этого года он возглавлял Черноморский филиал АМПУ.