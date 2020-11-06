Действующий мэр Киева Виталий Кличко выиграл выборы городского головы столицы в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей.

Об этом стало известно в ходе брифинг Киевской городской территориальной избирательной комиссии, в пятницу, 6 ноября.

В выборах городского головы Киева приняли участие более 700 000 граждан.

Виталий Кличко набрал наибольшее количество голосов - более 365 000, что составляет 50,52%.

Помимо Виталия Кличко, в пятерку лидеров вошли:

Александр Попов («Оппозиционная партия – За жизнь») – 68 757 голосов;

Алексей Кучеренко («Батьківщина») – 45 823 голосов;

Сергей Питула («Голос») – 56 900 голосов;

Ирина Верещук ( « Слуга народа » ) – 39 321 голосов.

Количество избирателей, которые были включены в списки на избирательных участках, составило 2 105 892 человека. В выборах приняли участие 722 805 избирателей.

Напомним, 5 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.