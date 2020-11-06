Действующий мэр Киева Виталий Кличко выиграл выборы городского головы столицы в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей.
Об этом стало известно в ходе брифинг Киевской городской территориальной избирательной комиссии, в пятницу, 6 ноября.
В выборах городского головы Киева приняли участие более 700 000 граждан.
Виталий Кличко набрал наибольшее количество голосов - более 365 000, что составляет 50,52%.
Помимо Виталия Кличко, в пятерку лидеров вошли:
Количество избирателей, которые были включены в списки на избирательных участках, составило 2 105 892 человека. В выборах приняли участие 722 805 избирателей.
Напомним, 5 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.
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Действующий мэр Киева Виталий Кличко выиграл выборы городского головы столицы в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей.
Об этом стало известно в ходе брифинг Киевской городской территориальной избирательной комиссии, в пятницу, 6 ноября.
В выборах городского головы Киева приняли участие более 700 000 граждан.
Виталий Кличко набрал наибольшее количество голосов - более 365 000, что составляет 50,52%.
Помимо Виталия Кличко, в пятерку лидеров вошли:
Количество избирателей, которые были включены в списки на избирательных участках, составило 2 105 892 человека. В выборах приняли участие 722 805 избирателей.
Напомним, 5 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра.