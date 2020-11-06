Лидер Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Пенсильвания. Там он может получить 20 голосов выборщиков.

Об этом сообщает Fox News.

На данный момент Байден опережает действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с результатом 49,5% голосов.

Отметим, промежуточные результаты выборов президента США показывают, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия. Он уже отрывается от действующего президента Дональда Трампа почти на тысячу голосов.

По последним данным, Байден набирает 49,39%, Трамп - 49,37%.

Так, Джорджия с 16 выборщиками является одним из четырех штатов, которые могут определить победителя выборов президента США. На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа 214, а у Байдена - 264.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

У Байдена заявление Трампа о завершении подсчета голосов назвали «попыткой отобрать права американцев».