В Бельгии в порту Антверпена полиция изъяла 11,5 тонны кокаина. Это самое большое количество наркотиков, которую когда-либо в мире находили правоохранители.
Об этом сообщает The Brussels Times.
Как сообщается, такая партия кокаина была доставлена через океан из Гайаны и задержана после прибытия в порт Антверпена. В полиции отмечают, что ее стоимость на черном рынке превышает 900 млн евро.
Наркотики принадлежали организованной преступной группировке, которую возглавлял 77-летний ветеран полиции, бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками. Он давал преступникам подробные инструкции, как обходить полицейские барьеры во время доставки наркотиков в Европу.
В рамках операции были задержаны 20 человек, среди них трое сотрудников полиции, сотрудник порта и юрист.
Напомним, ранее пограничники нашли партию кокаина на 10 миллионов долларов в контейнере с бананами на территории морского порта «Южный». Наркотики доставил теплоход из Эквадора.
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В Бельгии в порту Антверпена полиция изъяла 11,5 тонны кокаина. Это самое большое количество наркотиков, которую когда-либо в мире находили правоохранители.
Об этом сообщает The Brussels Times.
Как сообщается, такая партия кокаина была доставлена через океан из Гайаны и задержана после прибытия в порт Антверпена. В полиции отмечают, что ее стоимость на черном рынке превышает 900 млн евро.
Наркотики принадлежали организованной преступной группировке, которую возглавлял 77-летний ветеран полиции, бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками. Он давал преступникам подробные инструкции, как обходить полицейские барьеры во время доставки наркотиков в Европу.
В рамках операции были задержаны 20 человек, среди них трое сотрудников полиции, сотрудник порта и юрист.
Напомним, ранее пограничники нашли партию кокаина на 10 миллионов долларов в контейнере с бананами на территории морского порта «Южный». Наркотики доставил теплоход из Эквадора.