Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что много обращений и критики относительно языка, на котором обучают школьников, касается учебных заведений Киева.

Об этом он сообщил во пресс-конференции в Укринформе, передает агентство.

Он отметил, что в Киеве на уроках немалая доля учителей достаточно часто, а в отдельных случаях – изредка, используют русский язык вместо украинского.

А на внешкольных мероприятиях на русском разговаривает четверть педагогических работников, а изредка используют 45%.

– Мы искренне надеемся на ближайшую встречу с главой украинской столицы, с которым мы бы хотели провести достаточно плодотворное и важную встречу. Она будет заключаться в разборе той проблематики, которую мы заметили по результатам десятков обращений. Потому, подчеркну, что огромное количество обращений и критики по языку обучения касается учебных заведений города Киева. Вместе с тем есть какие-то пути в решении этой проблемы, - сказал Тарас Креминь.

По словам языкового омбудсмена, больше русского вместо украинского используют в заведениях внешкольного образования – музыкальных школах, детско-юношеских спортивных школах, в кружках и тому подобное.

– Такая доля нареканий особенно заметна. Кроме контроля, кроме защиты, органы местного самоуправления и органы управления образованием должны позаботиться о создании лучших условий, о повышении квалификации педагогических работников, - добавил он.

Напомним, с 2021 года каждый, кто претендует на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен подтвердить свое знание государственного языка.